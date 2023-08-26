Вооруженные силы Украины в скором времени могут восстать против лидера страны Владимира Зеленского из-за провалов на передовой. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

По его словам, военное руководство будет винить именно власть за отсутствие успехов в ходе контрнаступления.

«Все начнется с того, что политики начнут винить во всем ВСУ, а военные — руководство страны. Не стоит забывать, что у первых есть оружие, а у вторых — нет», — сказал Джонсон.

18 августа бывший депутат Верховной рады Украины обратился к украинцам с призывом восстать и свергнуть режим президента страны Владимира Зеленского.

До этого жительница Запорожья рассказывала, почему украинцы боятся восстать против киевского режима. По ее словам, основной причиной «спокойствия» граждан являются репрессии. Она отметила, что многие ее родственники и знакомые имеют пророссийскую позицию, однако вынуждены молчать.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.