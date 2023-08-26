Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-агент ЦРУ ожидает скорого восстания ВСУ против Зеленского

Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ восстанут против Зеленского из-за провала на фронте

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Вооруженные силы Украины в скором времени могут восстать против лидера страны Владимира Зеленского из-за провалов на передовой. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

По его словам, военное руководство будет винить именно власть за отсутствие успехов в ходе контрнаступления.

«Все начнется с того, что политики начнут винить во всем ВСУ, а военные — руководство страны. Не стоит забывать, что у первых есть оружие, а у вторых — нет», — сказал Джонсон.

18 августа бывший депутат Верховной рады Украины обратился к украинцам с призывом восстать и свергнуть режим президента страны Владимира Зеленского.

До этого жительница Запорожья рассказывала, почему украинцы боятся восстать против киевского режима. По ее словам, основной причиной «спокойствия» граждан являются репрессии. Она отметила, что многие ее родственники и знакомые имеют пророссийскую позицию, однако вынуждены молчать.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях