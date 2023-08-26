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Венгрия обвинила ЕС в нежелании признать провал санкций

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что политики ЕС не признают провала санкций

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Global Look Press

Внутри Евросоюза не хотят признавать свои ошибки по санкциям, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, это обусловлено тем, что признание неизбежно приведет к замене политиков, продвигающих ограничительные меры.

«Санкционная политика провалилась. И ее сторонники этого пока не признают только потому, что если санкционная политика провалилась, то встает вопрос — а что с политиками, которые ее продвигали? Логическое продолжение этой мысли — политиков, продвигавших санкции и выступавших за них, надо снять, потому что кто-то должен понести ответственность за ущерб, нанесенный Европе», — отметил Сийярто.

Западные государства ввели масштабные санкции против России в ответ на начало специальной военной операции на Украине в конце февраля 2022 года. В частности, Евросоюз принял 11 пакетов ограничительных мер. В западной прессе не раз признавали, что экономика России смогла выдержать подобное давление.

Ранее в США назвали преимущество России перед Западом.

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