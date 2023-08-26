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В Киеве заявили о старте новых переговоров по гарантиям безопасности

Украина начала переговоры с Канадой по гарантиям безопасности

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Global Look Press

Власти Украины запустили диалог по гарантиям безопасности Канадой, заявили в офисе украинского президента, передает «Европейская правда». По информации портала, это уже третье государство, с которым идет соответствующий переговорный процесс.

Как отметили в офисе президента Украины, первый раунд диалога с канадской стороной стартовал при участии заместителя главы администрации украинского лидера Игоря Жовквы. В ведомстве не привели никаких подробностей встречи.

В офисе президента Украины подчеркнули, что цель переговорного процесса заключается в том, чтобы сделать государство более защищенным до того момента, как его примут в Североатлантический альянс. При этом в Киеве не уточнили, на какой именно срок планируют получить гарантии безопасности от Канады.

12 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что лидеры стран G7 по итогам встречи в Вильнюсе приняли заявление о поддержке Украины, содержащее гарантии безопасности для страны. В совместной декларации «Большой семерки» говорится, что страны объединения увеличат поставку Украине вооружений, а также ускорят обмен разведданными и расширят подготовку военных. В России гарантии безопасности Украины от стран «Большой семерки» (G7) до вступления в НАТО сочли потенциально опасными. В начале августа в Киеве заявили о начале диалога по гарантиям безопасности с США, а затем и с Великобританией.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал полную победу России на Украине «гарантией от мирового конфликта».

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