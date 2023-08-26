В США рассказали, кто может стать новым президентом страны

Кандидат в президенты США, республиканец Вивек Рамасвами привлек повышенное внимание американских журналистов на первых президентских дебатах Республиканской партии, передает Fox News. По словам автора Free Press Оливии Рейнгольд, сотрудники таких медиа, как CNN и Politico, всерьез оценивают политика, которого консервативная пресса рассматривает в качестве аутсайдера предвыборной гонки.

«Люди из CNN и Politico говорили мне, что Рамасвами может стать нашим следующим президентом. Это был первый раз, когда многие из этой толпы [журналистов] действительно слышали об этом парне, или, может быть, они слышали о нем, но не воспринимали его всерьез. Я думаю, что восхождение Рамасвами можно объяснить тем, что он настоящий. У него есть талант попадать в тренды», — пояснила журналист.

Она добавила, что Рамасвами действительно человек, который хочет быть президентом США. Рейнгольд подчеркнула, что в ходе дебатов республиканец политик был честен со зрителями и показал свой серьезный настрой.

Ранее сообщалось, что большинство американцев желают видеть президентом кого-то помоложе Байдена и Трампа.