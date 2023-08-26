Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российское посольство в Ливане знает о задержанных гражданах РФ

Посольство России в Ливане выясняет обстоятельства задержания соотечественников

close
100%
Global Look Press

Российское посольство в Ливане сообщало, что в курсе ситуации с задержанием граждан РФ и в настоящий момент предпринимает требующиеся шаги для выяснения подробных обстоятельств. Об этом сообщает ТАСС.

В пятницу, 25 августа, и.о. главы Управления общей безопасности Ливана Элияс аль-Байсари утверждал, что работники управления задержали в аэропорту Бейрута работающую на Израиль шпионскую сеть, состоящую из двух человек. Стало известно, что в воздушной гавани задержан гражданин России вместе с супругой. Гражданство жены задержанного не называлось.

«Посольство в курсе сложившейся ситуации с задержанием российских граждан в Ливане и предпринимает необходимые шаги для выяснения подробных обстоятельств у ливанской стороны», — пояснили в российской дипмиссии.

В рамках международного и местного законодательства российским посольством принимаются меры, требующиеся для получению консульского доступа к задержанным гражданам РФ.

До этого стало известно, что полиция Италии задержала россиянина по международному ордеру на арест.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях