Российское посольство в Ливане знает о задержанных гражданах РФ

Российское посольство в Ливане сообщало, что в курсе ситуации с задержанием граждан РФ и в настоящий момент предпринимает требующиеся шаги для выяснения подробных обстоятельств. Об этом сообщает ТАСС.

В пятницу, 25 августа, и.о. главы Управления общей безопасности Ливана Элияс аль-Байсари утверждал, что работники управления задержали в аэропорту Бейрута работающую на Израиль шпионскую сеть, состоящую из двух человек. Стало известно, что в воздушной гавани задержан гражданин России вместе с супругой. Гражданство жены задержанного не называлось.

«Посольство в курсе сложившейся ситуации с задержанием российских граждан в Ливане и предпринимает необходимые шаги для выяснения подробных обстоятельств у ливанской стороны», — пояснили в российской дипмиссии.

В рамках международного и местного законодательства российским посольством принимаются меры, требующиеся для получению консульского доступа к задержанным гражданам РФ.

До этого стало известно, что полиция Италии задержала россиянина по международному ордеру на арест.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.