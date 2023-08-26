Медведев предупредил о риске гражданской войны в США

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в интервью ТАСС и RT высказал мнение, что США могут столкнуться с гражданской войной.

По словам экс-президента России, Соединенные Штаты сейчас переживают состояние внутреннего разлада и конфликтуют сами с собой.

Политик считает, что в чем-то этот разлад носит непримиримый характер, и такого рода конфликты внутри государства очень часто заканчиваются гражданской войной.

Медведев отметил, что США превратились в очень специфичное государство, где между политическими элитами есть разногласия.

По мнению зампреда Совбеза РФ, речь идет о столкновении консервативных республиканцев и демократов-либералов, разрывающем страну на части.

В этом же интервью Медведев заявил, что США спровоцировали конфликт между Грузией и Южной Осетией, произошедший в 2008 году, с целью помешать усилению России.

Ранее президент РФ Владимир Путин пошутил про «всемогущее правительство России».