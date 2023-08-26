В Киеве оценили вероятность получения крылатых ракет от ФРГ

Власти Германии так или иначе примут решение в пользу поставки Украине ракет немецкого производства Taurus, которые предназначены для поражения наземных и морских целей на удалении 500 км, считает украинский министр обороны Алексей Резников, передает Die Welt. По его словам, он «очень оптимистичен» и верит в позитивный исход по этому вопросу.

«Не думаю, что на это уйдет целый год», — добавил Резников, не уточнив точных сроков передачи крылах ракет Украине.

В начале июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву оружие дальнего действия, которое может быть использовано для атак по российской территории. По его словам, Германия в этом плане придерживается той же политики, что и США. Украина официально запросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus еще в конце мая. К августу призывов к поставкам Киеву дальнобойных ракет стало все больше, в основном со стороны представителей партий из правящей коалиции — коллег Шольца из Социал-демократической партии и их партнеров из Свободной демократической партии. 11 августа в немецких СМИ появилась информация о том, что Германия может поставить Украине ракеты Taurus после того, как добьется ограничения их дальности, чтобы не допустить атак по территории России. При этом, по августовскому опросу немецкого телеканала ARD, более 50% граждан ФРГ против поставок данных вооружений.

Ранее Германию обвинили в пересечении «красных линий» из-за помощи Украине.