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МИД Украины ответил на просьбу Варшавы к ЕС о продлении импорта украинского зерна

МИД Украины назвал неприемлемым продление запрета на импорт украинского зерна

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Igor Tkachenko/Reuters

В МИД Украины заявили, что считают неприемлемым продление ограничений на импорт украинской аграрной продукции после 15 сентября. Заявление опубликовано на сайте министерства.

Речь идет о заявлении министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса о том, что его страна, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия обратились к руководству ЕС о продлении данного запрета до конца 2023 года.

«Считаем категорически неприемлемым продление торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября истечет действие запрета Европейской комиссии», — говорится в сообщении украинского МИД.

МИД также заявил о «полном непонимании намерения добавить в перечень запрещенных к импорту товаров другие категории украинской продукции». В заявлении подчеркивается, что такие ограничения не соответствуют духу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам единого рынка ЕС. Киев призвал руководство ЕС и страны, получившие усиленное финансирование из евробюджета, найти «сбалансированное решение на основе законодательства ЕС и Соглашения об ассоциации».

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позднее они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить эмбарго на поставки с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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