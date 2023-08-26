Медведев назвал конфликт на Украине экзистенциальным для России

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью ТАСС, что конфликт на Украине воспринимается участниками специальной военной операции (СВО) как экзистенциальный для России.

По словам Медведева, для россиян СВО — это выбор существования, и именно так к украинскому конфликту и нужно относиться.

«Именно так к этому и руководство нашей страны относится, но самое главное не это: именно так его воспринимают наши люди, в том числе те, которые сегодня находятся на переднем крае, кто защищает нашу страну», — указал зампред Совбеза РФ.

До этого Медведев в статье для сайта Aif.ru допустил возможность исчезновения Украины с политической карты мира в результате нынешнего конфликта. По мнению зампреда Совбеза РФ, одним из итогов конфликта станет «позорный уход» нынешних киевских властей.

Медведев также заявлял, что Запад раскручивает военный маховик ради заработка на поставках Киеву, поэтому ему невыгодно прекращать конфликт на Украине.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.