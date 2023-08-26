В Белоруссии обвинили Украину в провокациях на границе

Белорусские пограничники засекли факт незаконного пересечения границы страны со стороны Украины. В Telegram-канале погранкомитета Белоруссии отмечается, что с украинской территории продолжаются «бессмысленные провокации».

«Мозырские пограничники на границе с Украиной обнаружили на одном из пограничных столбов элементы военной формы одежды. Предварительная картина оставленных следов свидетельствует о том, что неизвестный пересек границу с украинской территории. По данному факту начат административный процесс», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что расценивают подобные шаги как «нелепые и тщетные» попытки спровоцировать пограничников Белоруссии.

Протяженность украинско-белорусской границы — 1 084 километра. С 2022 года Украина планомерно усиливает рубежи под предлогом возможных «угроз» со стороны Белоруссии. В частности, в августе 2023 года ВСУ отчитались о направлении к границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

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