Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил ТАСС, что украинский суд в очередной раз «поделил развалины», приняв решение о конфискации активов, приписываемых ему и его родственникам.

«Украинская пропаганда зашлась в экстазе, рассказывая о передаче моего недвижимого имущества киевскому режиму. Мол, конфисковали, в пятый или шестой раз — точно не помню. И каждый раз увеличивают список имущества», — сказал Сальдо.

Он отметил, что сначала в Херсоне ограбили его дом и разбомбили ракетами гостиничный комплекс «Затерянный мир», а потом «затопили все, разрушив Каховскую ГЭС».

«Теперь поделили развалины, падальщики», — сказал Сальдо.

До этого врио губернатора Херсонской области заявлял, что на Украине выросли антивоенные настроения. По его словам, люди все больше начинают говорить о том, что «это не наша война, нам в ней участвовать не нужно».

Сальдо также говорил о том, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр не имеют успеха.

В феврале 2023 года в Генпрокуратуре Украины сообщили, что за год на Украине было арестовано имущество российских бизнесменов на сумму $3,9 млн.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».