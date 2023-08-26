Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сальдо назвал развалинами свои активы на Украине, которые конфисковал суд

Сальдо заявил, что украинский суд поделил развалины, конфисковав его активы

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил ТАСС, что украинский суд в очередной раз «поделил развалины», приняв решение о конфискации активов, приписываемых ему и его родственникам.

«Украинская пропаганда зашлась в экстазе, рассказывая о передаче моего недвижимого имущества киевскому режиму. Мол, конфисковали, в пятый или шестой раз — точно не помню. И каждый раз увеличивают список имущества», — сказал Сальдо.

Он отметил, что сначала в Херсоне ограбили его дом и разбомбили ракетами гостиничный комплекс «Затерянный мир», а потом «затопили все, разрушив Каховскую ГЭС».

«Теперь поделили развалины, падальщики», — сказал Сальдо.

До этого врио губернатора Херсонской области заявлял, что на Украине выросли антивоенные настроения. По его словам, люди все больше начинают говорить о том, что «это не наша война, нам в ней участвовать не нужно».

Сальдо также говорил о том, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр не имеют успеха.

В феврале 2023 года в Генпрокуратуре Украины сообщили, что за год на Украине было арестовано имущество российских бизнесменов на сумму $3,9 млн.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях