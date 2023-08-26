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Медведев сравнил интеллектуальные способности Обамы и Байдена

Медведев: интеллектуальные способности Обамы «выше, чем у Байдена»

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что по интеллекту экс-президент США Барак Обама превосходит нынешнего лидера Джо Байдена. Об этом он сообщил ТАСС.

«Скажем прямо и откровенно — это интеллектуальные способности, которые у Обамы повыше, чем у Байдена», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что США спровоцировали конфликт между Грузией и Южной Осетией, произошедший в 2008 году, с целью помешать усилению России. По мнению Медведева, Соединенные Штаты спровоцировали грузино-южноосетинский конфликт, поскольку они стремятся разжигать такого рода конфронтации на всех территориях, где они считают, что это может принести плоды.

Медведев также предложил вспомнить, чем Вашингтон занимался в тот период. По его словам, сначала американские власти всячески пытались заманить на свою стороны президента Грузии Михаила Саакашвили, а потом «всячески окормляли» его сторонников.

В частности, непосредственно перед конфликтом с Южной Осетий к Саакашвили приезжало несколько американских делегаций, вероятно, они и дали зеленый свет на начало провокации, предположил зампред Совбеза РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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