Оппоненты России на Западе активно толкают мир к началу третьей мировой войны, игнорируя при этом сигналы Москвы. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что было бы лучше, если бы Запад слышал эти сигналы РФ, по крайней мере мир сегодня не стоял бы перед угрозой третьей мировой войны.

«По сути, наши оппоненты активно всех к этому толкают», — заявил Медведев.

Так политик прокомментировал тезис о том, что реакция России на действия Грузии в 2008 году должна продемонстрировать США и НАТО, что к озабоченностям Москвы необходимо прислушиваться. Тем не менее на Западе не услышали сигналы России, указал Медведев.

До этого Медведев в интервью ТАСС и RT заявил, что вмешательство России в события 2008 года в Южной Осетии предотвратило гибель людей. Теперь благодаря РФ на территории Южной Осетии и Абхазии царит прочный мир, подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.