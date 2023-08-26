Глава МИД Турции посетит Москву в сентябре

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Москву в начале сентября. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что визит Фидана в Россию планируется.

По словам собеседника агентства, Фидан намерен обсудить в Москве зерновую сделку, возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной, а также проект российско-турецкого газового хаба.

Газета Milliyet со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Фидан посетит российскую столицу в сентябре для проведения переговоров о возобновлении зерновой сделки.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сейчас очень плотно ведется подготовка к предстоящей встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Песков не стал при этом говорить, где и когда состоятся переговоры двух политиков.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.