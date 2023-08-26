Медведев обвинил США в провоцировании конфликта между Грузией и Южной Осетией

США спровоцировали конфликт между Грузией и Южной Осетией, произошедший в 2008 году, с целью помешать усилению России. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«США сыграли свою извечную роль — роль провокатора. Они с успехом исполняют эту роль, особенно когда речь идет о других странах и континентах», — сказал экс-президент России.

По его мнению, Соединенные Штаты спровоцировали грузино-южноосетинский конфликт, поскольку они стремятся разжигать такого рода конфронтации на всех территориях, где они считают, что это может принести плоды.

Медведев также предложил вспомнить, чем Вашингтон занимался в тот период. По его словам, сначала американские власти всячески пытались заманить на свою стороны президента Грузии Михаила Саакашвили, а потом «всячески окормляли» его сторонников.

В частности, непосредственно перед конфликтом с Южной Осетий к Саакашвили приезжало несколько американских делегаций, вероятно, они и дали зеленый свет на начало провокации, предположил зампред Совбеза РФ.

В этом же интервью Медведев рассказал о перспективах признания Абхазии и Южной Осетии другими странами.

Правительство России признало независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. После этого Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ, продолжив диалог лишь в рамках Дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и при посредничестве других государств и международных организаций.

Ранее президент РФ Владимир Путин пошутил про «всемогущее правительство России».