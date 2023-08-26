Захарова заявила о вовлеченности Запада в конфликт на Украине из-за поставок оружия

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что планы европейских стран по поставкам Украине вертолетов МИ-24В и истребителей F-16 говорят о нарастающей вовлеченности в конфликт. Об этом сообщает ТАСС.

«Чешская армия готовится передать Киеву имеющиеся у нее вертолеты российского производства Ми-24В после получения американских боевых вертолетов. На прошедшей неделе после «попрошайнического тура» (президента Украины. — «Газета.Ru») В. Зеленского по европейским странам, включая Нидерланды, Данию, Норвегию и Швецию, стало известно о том, что их власти планируют передать Киеву истребители F-16», — сказала Захарова.

По ее словам, подобные действия показывают враждебный настрой Запада к России.

Ранее обозреватель американского журнала Newsweek Марк Дэвис выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут превзойти российских военных, даже несмотря на поставки Западом истребителей. По мнению Дэвиса, нет оснований полагать, что «небольшая по сравнению с российской украинская армия в первой половине 2024 года (или когда бы то ни было)» принудит войска РФ к отступлению.

Обозреватель отметил, что скоро на Украину прибудут истребители F-16, однако на обучение украинских летчиков их пилотированию уйдет большая часть года. По его словам, даже если курс подготовки будет пройден успешно, в небе украинских летчиков встретят вторые по размерам Военно-воздушные силы (ВВС) в мире.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.