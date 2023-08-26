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В МИД объяснили призывы Киева не признавать легитимность выборов в новых территориях РФ

Захарова: Киев бойкотирует выборы в новых регионах РФ из-за безразличия к людям

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала мнение, что призывы властей Украины не признавать легитимность запланированных на 10 сентября выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, показывают их безразличное отношение к мнению местных жителей. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

Дипломат напомнила, что в начале августа Верховная рада Украины приняла обращение к иностранным парламентам, правительствам и международным организациям в связи с выборами в указанных четырех регионах РФ. Украинские парламентарии призвали международное сообщество не признавать легитимность предстоящих выборов.

«Подобными действиями Киев в очередной раз демонстрирует, что ему нет никакого дела до мнения миллионов жителей этих российских регионов, которые не хотят иметь ничего общего с неонацистским киевским режимом», — заявила Захарова.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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