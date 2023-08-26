Медведев рассказал о перспективах признания Абхазии и Южной Осетии другими странами

Признать независимость Абхазии и Южной Осетии со временем смогут государства, которые не боятся влияния США. Такое мнение высказал в интервью ТАСС заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

При этом политик назвал «очень тонким» вопрос о перспективах такого признания.

«История рано или поздно расставит все на свои места, и государства, которые захотят их (Абхазию и Южную Осетию — прим. ред.) признать и не побоятся мнения западных товарищей, они смогут это сделать», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что для появления субъекта международного права, то есть отдельного государства, требуется сам факт признания — определенным количеством стран, или ООН, или каким-то квалифицированным большинством.

Правительство России признало независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. После этого Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ, продолжив диалог лишь в рамках Дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и при посредничестве других государств и международных организаций.

В ночь на 23 августа в газете Aif.ru была опубликована статья Медведева, в которой он сообщил о популярности идеи включения Южной Осетии и Абхазии в состав России. Как отметил замглавы Совбеза, соответствующая инициатива может быть реализована при «веских причинах».

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.