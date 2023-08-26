Медведев назвал главный итог событий 2008 года в Южной Осетии

Вмешательство России в грузино-южноосетинский конфликт в 2008 году позволило избежать дальнейшую гибель людей и установить прочный мир, заявил в интервью ТАСС и RT зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Самое главное, что мы предотвратили дальнейшую гибель людей», — сказал он.

Политик подчеркнул, что к моменту разгара конфликта Россия также потеряла своих миротворцев, она не могла оставить ситуацию «без расплаты». С тех пор на территории Южной Осетии и Абхазии царит прочный мир, который обеспечивает Россия, указал Медведев.

Зампред СБ также отметил, что особая ответственность за произошедшее в Грузии, Южной Осетии и Абхазии в 2008 году лежит на бывшем президенте Михаиле Саакашвили.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия начала обстрел «Градами» фактически отделившейся к тому времени Южной Осетии. Для защиты жителей региона, многие из которых имели российское гражданство, Россия ввела войска в республику и через пять дней вытеснила из Южной Осетии грузинских военных.

Позиция грузинских властей по поводу отношений с Россией остается негативной. В частности, президент страны Саломе Зурабишвили назвала неприемлемым решение президента РФ Владимира Путина о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и отмене визового режима.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.