В МИД РФ прокомментировали ситуацию с выдачей виз для делегации РФ на ГА ООН

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил агентству РИА Новости, что Россия готова к любому развитию событий по вопросу выдачи американских виз членам российской делегации и журналистам на 78-ю сессию Генассамблеи ООН, однако пока признаков того, что произойдет какой-то срыв, нет.

«Продолжаем настойчиво работать. Документы в американское посольство сданы. Я думаю, что когда уже до мероприятия останется времени поменьше, мы поделимся той информацией, которая будет на тот момент», — указал дипломат.

По словам Рябкова, работа по выдаче виз с американской стороной плотно ведется не только в Москве, но и по линии посольства РФ в Вашингтоне. При этом дипломат отметил, что поведение американцев непредсказуемо, и «может произойти все что угодно».

Замглавы МИД России призвал американских коллег выполнить свои обязательства в качестве страны, на территории которой находится штаб-квартира ООН. Он подчеркнул, что это также относится к вопросу о необходимости выдачи виз журналистам, которые направляются туда для освещения международного события.

22 августа глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявлял, что российской делегации пока не удалось получить американские визы, необходимые для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая начнется 19 сентября.

До этого посол РФ Анатолий Антонов говорил о том, что невыдача США виз делегации России в ООН показывает двойные стандарты. По словам дипломата, «налицо пример вопиющего злоупотребления Соединенными Штатами своим положением как страны размещения штаб-квартиры ООН».

Делегацию России на ГА ООН возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В ее состав войдут замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, а также глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее в Кремле прокомментировали поездку Путина на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.