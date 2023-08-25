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Премьер Эстонии подтвердила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в России

Премьер Эстонии Каллас не намерена уходить в отставку из-за бизнеса мужа в РФ

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Global Look Press

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила, что не намерена уходить в отставку из-за бизнеса ее мужа в России, передает телеканал ERR.

«Я не планирую уходить в отставку, я как премьер-министр стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии», — сказала она.

Она отметила, что фирма Stark Logistics не занималась перевозкой в Россию товаров, находящихся под санкциями ЕС.

Ранее Каллас на фоне скандала вокруг бизнес-деятельности ее мужа Арво Халлика заявила, что почти ничего не знала о бизнесе супруга в России.

По словам Каллас, она была в курсе того, что у мужа есть миноритарная доля в логистической компании, которая на данный момент предоставляет свои услуги лишь одной эстонской фирме, уже сворачивающей производственную деятельность в РФ.

Она также добавила, что, по словам супруга, у них в компании функционирует внутренний порядок, согласно которому в России нельзя даже заправляться, чтобы «не оставлять там деньги».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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