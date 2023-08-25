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В Турции хотят вернуть Россию в зерновую сделку

Глава МИД Турции Фидан: страна хочет вернуть Россию в зерновую сделку

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Seth Perlman/AP

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна считает необходимым вернуть в зерновую сделку Россию. Об этом сообщает TRT.

«Возобновление зерновой инициативы — это приоритет Турции. Эти договоренности имеют большое значение для мировой продовольственной безопасности. Наш президент ведет очень систематическую работу в этом контексте. Мы продолжаем контакты и консультации с Украиной, ООН, Россией, другими странами»

Ранее Фидан сообщил, что новые маршруты для доставки зерновых культур взамен использовавшихся в рамках зерновой сделки непродуктивны и рискованны.

Он также отметил, что Турция прилагает много усилий для возобновления черноморской инициативы, в рамках которой, по словам Фидана, было доставлено свыше 33 млн тонн зерна.

Несколькими часами ранее президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой своего офиса обсудил с Фиданом риски по «зерновому коридору» в Черном море.

Ранее Турция заявила о продолжении переговоров по зерновой сделке с ООН, РФ и Украиной.

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