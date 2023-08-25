В МИД Молдавии ответили на заявление дипведомства РФ

Молдавия продолжит оказывать Украине всю возможную помощь в двустороннем порядке и через международные организации, несмотря на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом говорится в сообщении молдавского министерства иностранных дел в Telegram-канале.

«Молдавия сотрудничает с теми, кто продвигает демократические ценности. Мы продолжим оказывать нашим украинским друзьям всю возможную помощь как в двустороннем порядке, так и в рамках международных организаций», — сказано в сообщении.

Там отметили, что Молдавия полна решимости вступить в ЕС и отвергает попытки подорвать соответствующие усилия.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила власти Молдавии об угрозах, которые могут возникнуть в случае усиления поддержки Украины со стороны Кишинева. По ее словам, действия молдавской стороны ударят по стабильности и безопасности в регионе.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».