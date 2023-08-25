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Решение о формате участия РФ в саммите G20 пока прорабатывается

Песков: решение о формате участия РФ в саммите G20 пока прорабатывается

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Участие России в саммите Большой двадцатки в Индии прорабатывается. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вопрос об участии прорабатывается. Как только будет принято решение — сообщим», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как будет представлена страна на саммите G20.

Ранее Песков заявил журналистам, что у Владимира Путина нет планов приезжать в Индию на саммит Большой двадцатки. По его словам, у главы государства насыщенный график и «пока уточняется формат».

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден примет участие в саммите Большой двадцатки (G20), который состоится в Нью-Дели с 9 по 10 сентября. По словам помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, американский лидер обсудит с партнерами по G20 ряд совместных усилий по решению глобальных проблем, включая экологические проблемы, борьбу с изменением климата, а также последствия конфликта России и Украине и расширения возможностей многосторонних банков развития.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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