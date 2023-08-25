В МИД предостерегли Молдавию от поддержки Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила власти Молдавии об угрозах, которые могут возникнуть в случае усиления поддержки Украины со стороны Кишинева, передает ТАСС. По ее словам, действия молдавской стороны ударят по стабильности и безопасности в регионе.

«Хотелось бы <...> предостеречь официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс «поддержки» Украины, что не только поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе, но и фактически превратит Молдавию в соучастника военных преступлений киевского режима», — отметила Захарова.

Она добавила, что западные государства пытаются сделать Молдавию частью украинского кризиса, несмотря на нейтральный статус республики. Захарова подчеркнула, что об этом предупреждают все здравомыслящие молдавские политики.

«Однако молдавские власти продолжают упорно тянуть страну в направлении пропасти, в которой уже оказалась соседняя Украина», — заключила представитель МИД России.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытки «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

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