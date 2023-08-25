Путин изменил роль Минэкономразвития

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Министерства экономического развития (МЭР) РФ головным органом, координирующим внешнеэкономические связи регионов России. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.

Согласно тексту документа, указ призван усилить взаимодействия внешнеэкономических связей субъектов страны.

В нем говорится, что отныне ведомству поручено контролировать соблюдение единства госполитики Российской Федерации в регионах. Кроме того, министерство начнет мониторить работу профильных федеральных и региональных органов власти по распространению интересов регионов РФ при взаимодействии с зарубежными странами.

В июле Минэкономразвития разработало поправки, которые позволяют на время понизить вплоть до обнуления пошлины на экспорт товаров в дружественные страны для России.

Ранее Медведев поручил предотвратить негативный эффект мер против Украины для компаний России.