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Лукашенко оценил планы Литвы, Латвии и Польши по закрытию границ

Лукашенко: закрытием границ Литва, Латвия и Польша сделают хуже только себе

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва, Латвия и Польша навредят самим себе, если закроют свои границы с республикой, передает БелТА. По его словам, Минск не будет испытывать проблем в случае реализации такого решения.

«Литву, Латвию я не совсем понимаю. Скорее всего, они в этом тренде бегут впереди паровоза (чтобы только не попали под него), хотят выпендриться. Но это же боком вылезет. Хотят закрыть, пусть закрываются. Мы все равно в Литву, Латвию не ездим и через них тоже не работаем. Кому они хуже сделают? Они сделают хуже только себе и своим людям», — пояснил Лукашенко.

Латвия, Литва и Польша в начале августа согласовали механизм закрытия границ с Белоруссией. Соответствующие меры предполагается принять в «критической ситуации». При этом Литва уже в одиночном порядке сокращает количество пропускных пунктов на литовско-белорусской границе. Помимо закрытия границ, страны Балтии и Польша изучают возможность прекращения железнодорожного сообщения с белорусской стороной.

Ранее Лукашенко назвал «бешеными» границы Польши, Литвы и Латвии.

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