Захарова высказалась о ситуации в Молдавии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ухудшение отношений Москвы и Кишинева происходит по вине Молдавии, которая при этом превращается в «логистический придаток» Украины. Об этом говорится в комментарии на сайте министерства.

«Вина за нынешнее состояние российско-молдавских отношений в полной мере лежит на официальном Кишиневе. <...>. Фиксируем последовательное превращение Молдавии в логистический придаток киевского режима. Кишинев сразу после начала специальной военной операции начал масштабные поставки на Украину различных товаров — горюче-смазочных материалов, медикаментов, продовольствия», — сказано в сообщении Захаровой, где она также добавила, что вызывает обеспокоенность информация о «проработке вопроса доставки через территорию Молдавии грузов военного назначения».

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ходе встречи с молдавским коллегой Дорином Речаном они договорились об усилении логистического сообщения.

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