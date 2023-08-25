Медведев анонсировал «триллер», опубликовав фото Трампа и карикатуру на Байдена

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев анонсировал в соцсети X, ранее бывшей Twitter, «новый триллер» с участием экс-президента США Дональда Трампа и действующего лидера Джо Байдена.

Он опубликовал тюремное фото Трампа и карикатуру на Байдена.

«Заключенные против зомби». Новый триллер — уже скоро», — написал он.

Трамп ранее опубликовал свою тюремную фотографию в первом посте в соцсети X. Это фото сделали сотрудники тюрьмы округа Фултон, штат Джорджия, куда Трамп прибыл, чтобы пройти формальную процедуру ареста. Таким образом он стал первым американским президентом, которого запечатлели на фото такого рода (магшоте).

В интервью изданию Newsmax Трамп сказал, что фотографирование в тюрьме стало для него «ужасным опытом».

Перед вылетом из Атланты Трамп заявил, что невиновен, а дело против него является вмешательством в выборы.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.