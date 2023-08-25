Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Финляндии призвал всю Европу проснуться ради Украины

Премьер Финляндии Орпо: ЕС не может удовлетворить потребность Киева в снарядах

close
100%
Lehtikuva/Kimmo Penttinen via Reuters

Европейские государства должны проснуться и увеличить производство военной техники для помощи Украине, считает премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает Iltalehti. По его словам, на данный момент Евросоюз не может в полной мере обеспечивать военные потребности Киева.

«Времени на раздумья больше нет, и медлительность производства вызывает разочарование. При нынешних темпах потребность Украины в боеприпасах не может быть удовлетворена. Как же тогда быть, когда потенциальный кризис обостряется?» — отметил Орпо.

Он добавил, что углубление сотрудничества в оборонной промышленности с Украиной отвечает интересам Финляндии и Европы. Орпо подчеркнул, что Хельсинки обладает опытом в этой области и готов помочь Киеву.

Западные государства нарастили военную поддержку Украины в ответ на запуск российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года. Только США потратили на помощь Киеву миллиарды долларов. В апреле 2023 года объем военной поддержки со стороны Вашингтона достиг отметки в $35,4 млрд. При этом большинство американцев выступают против продолжения финансовой помощи Украине. Согласно августовскому опросу CNN, 51% граждан США убеждены, что страна уже оказала Киеву достаточную поддержку.

Ранее в США предрекли Украине исчезновение без поддержки НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях