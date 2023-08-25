Премьер Финляндии призвал всю Европу проснуться ради Украины

Европейские государства должны проснуться и увеличить производство военной техники для помощи Украине, считает премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает Iltalehti. По его словам, на данный момент Евросоюз не может в полной мере обеспечивать военные потребности Киева.

«Времени на раздумья больше нет, и медлительность производства вызывает разочарование. При нынешних темпах потребность Украины в боеприпасах не может быть удовлетворена. Как же тогда быть, когда потенциальный кризис обостряется?» — отметил Орпо.

Он добавил, что углубление сотрудничества в оборонной промышленности с Украиной отвечает интересам Финляндии и Европы. Орпо подчеркнул, что Хельсинки обладает опытом в этой области и готов помочь Киеву.

Западные государства нарастили военную поддержку Украины в ответ на запуск российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года. Только США потратили на помощь Киеву миллиарды долларов. В апреле 2023 года объем военной поддержки со стороны Вашингтона достиг отметки в $35,4 млрд. При этом большинство американцев выступают против продолжения финансовой помощи Украине. Согласно августовскому опросу CNN, 51% граждан США убеждены, что страна уже оказала Киеву достаточную поддержку.

Ранее в США предрекли Украине исчезновение без поддержки НАТО.