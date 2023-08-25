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В США обвинили Белый дом в преследовании Трампа

Кандидат в президенты США Рамасвами связал обвинения против Трампа с выборами

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Marco Bello/Reuters

Кандидат в президенты США, республиканец Вивек Рамасвами раскритиковал освещение в СМИ сдачи бывшего главы государства Дональда Трампа властям в тюрьме округа Фултон, штат Джорджия. В эфире Fox News он отметил, что фанфары по капитуляции политика, хоть и формальной, являются неуместным.

«Это позорно. Это обвинение не Дональду Трампу, а нашему национальному гражданскому здоровью. Мы дошли до того, что у нас есть партия власти [Демократическая партия], которая будет использовать любое обвинение в любой юрисдикции — четыре одновременно — в середине выборов, чтобы остановить своего главного политического соперника», — пояснил Рамасвами.

Он добавил, что власти США давят на Трампа, пытаясь помешать его президентской кампании.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации его преемника Джо Байдена. По данным СМИ, Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.

Ранее Трамп заявил, что Байдену его «не остановить».

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