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В канцелярии президента Турции рассказали о будущей встрече Эрдогана и Путина

ТАСС: ясности по дате встречи Эрдогана и Путина пока что нет

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Администрация Президента России

Конкретики по возможной дате встречи президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на данный момент нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Там отметили, что ожидается, что встреча может состоятся в сентября, но на данный момент никакой конкретики нет. По дипломатическим каналам происходит обсуждение места и даты переговоров, добавили в канцелярии.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным «лицом к лицу» в начале осени.

21 августа в Анкаре сочли маловероятным проведение встречи Эрдогана и Путина. Источник допустил, что Эрдоган приедет в Россию, если будет повод и условия для подобного визита. В канцелярии турецкого лидера обратили внимание, что конкретики о возможной встрече двух президентов пока нет.

19 августа главный советник турецкого лидера Акиф Чагатай Кылыч сообщил о продолжении подготовки визита Путина в Турцию. В Анкаре заявили об отсутствии похолодания в отношениях с Москвой.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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