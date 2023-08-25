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В Совфеде оценили влияние Германии в мире

Пушков: Германия стала «обслугой уходящего миропорядка»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что вектор Германии, направленный в прошлое, делает ее «обслугой уходящего либерального миропорядка». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, в XXI веке Германия превратилась в государство, которое «обслуживает рушащийся глобальный либеральный миропорядок».

«В этом ее главное предназначение в глобалистской системе координат — и главный парадокс ее развития, который приводит к конфликту с новым многополярным миром», — утверждает Пушков.

Он считает, что дальнейший вектор развития Германии, который «направлен в прошлое», идет в противоречие с ориентацией «незападного мира», однако, на его взгляд, именно к этому готовили ее США, «вытравливая» из немецкого мышления все лишнее.

До этого Пушков заявил, что главными уязвимостями президента США Джо Байдена стали провалы в памяти и речи.

Сенатор также отметил, что у Джо Байдена «достаточно тренированные» ноги и нет проблем с избыточным весом. Тем не менее Пушков подчеркнул, что Байден может не дойти до следующей президентской гонки в «предвыборном состоянии».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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