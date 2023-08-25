Дональд Трамп покинул тюрьму штата Джорджия

Бывший американский президент Дональд Трамп покинул тюрьму округа Фултон (штат Джорджия), где он сдался властям и прошел формальный арест по делу о вмешательстве в выборы. Об этом в прямом эфире сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что бывший лидер Соединенных Штатов пробыл в тюрьме около 20 минут. Сейчас его кортеж возвращается в аэропорт Атланты.

25 августа Трамп приземлился в Атланте, чтобы сдаться местным властям по делу о попытке рэкетирскими методами попытаться выиграть выборы в штате Джорджия. Позже он прибыл в тюрьму округа Фултон, чтобы пройти через формальную процедуру ареста.

До этого стало известно, что суд в Джорджии постановил начать 23 октября рассмотрение по существу дела Трампа, который вместе с 18 соратниками обвиняется в попытках изменить в свою пользу результаты выборов в штате.

Также сообщалось, что адвокаты экс-президента Соединенных Штатов уведомили суд округа Фултон, что их подзащитный не согласен с назначением начала суда на 23 октября.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.