Дональд Трамп прибыл в тюрьму штата Джорджия, где его формально арестуют

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон, чтобы пройти через формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Об этом сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что кортеж бывшего американского лидера из десятка автомобилей подъехал к зданию тюрьмы в районе 19:34 по местному времени (02:34 мск). Ожидается, что там его обыщут, сфотографируют, а также возьмут отпечатки пальцев, после чего Трампа отпустят.

25 августа Трамп приземлился в Атланте, чтобы сдаться местным властям по делу о попытке рэкетирскими методами попытаться выиграть выборы в штате Джорджия.

До этого стало известно, что суд в Джорджии постановил начать 23 октября рассмотрение по существу дела Трампа, который вместе с 18 соратниками обвиняется в попытках изменить в свою пользу результаты выборов в штате.

Также сообщалось, что адвокаты экс-президента Соединенных Штатов уведомили суд округа Фултон (штат Джорджия), что их подзащитный не согласен с назначением начала суда на 23 октября.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.