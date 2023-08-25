Дональд Трамп прилетел в Атланту, чтобы сдаться властям

Бывший американский президент Дональд Трамп приземлился в Атланте, чтобы сдаться местным властям по делу о попытке рэкетирскими методами попытаться выиграть выборы в штате Джорджия. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что из аэропорта он отправится в тюрьму округа Фултон, где его формально арестуют и вскоре освободят под залог в $200 тысяч на период рассмотрения дела в суде.

25 августа стало известно, что суд в Джорджии постановил начать 23 октября рассмотрение по существу дела Трампа, который вместе с 18 соратниками обвиняется в попытках изменить в свою пользу результаты выборов в штате.

До этого стало известно, что адвокаты экс-президента Соединенных Штатов уведомили суд округа Фултон (штат Джорджия), что их подзащитный не согласен с назначением начала суда на 23 октября.

По данным телеканала CNN, Трамп сообщил, что в 19.30 по местному времени (02.30 мск 25 августа) явится в тюрьму в штате Джорджия, чтобы сдаться властям в связи с делом в отношении него о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.