Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я поговорил с президентом США Джо Байденом и поблагодарил его за поздравление с Днем независимости», — заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что заверил Байдена в том, что США «могут рассчитывать на Украину в том, что касается защиты общих ценностей».

До этого стало известно, что страны «Большой семерки» (Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США) намерены держать заблокированные российские финансовые активы в замороженном состоянии до тех пор, пока РФ не выплатит Украине компенсацию за ущерб, причиненный республике в ходе боевых действий.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.