Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

Зеленский заявил, что Байден поздравил страну с днем независимости Украины

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я поговорил с президентом США Джо Байденом и поблагодарил его за поздравление с Днем независимости», — заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что заверил Байдена в том, что США «могут рассчитывать на Украину в том, что касается защиты общих ценностей».

До этого стало известно, что страны «Большой семерки» (ВеликобританияФРГИталияКанадаФранцияЯпония и США) намерены держать заблокированные российские финансовые активы в замороженном состоянии до тех пор, пока РФ не выплатит Украине компенсацию за ущерб, причиненный республике в ходе боевых действий. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях