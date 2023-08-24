Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пентагон прокомментировал крушение самолета в Тверской области

В Пентагоне сомневаются, что самолет с Пригожиным на борту сбили ракетой

Министерство обороны США считает, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вероятнее всего, скончался в результате падения самолета в Тверской области, но не видят подтверждений сообщениям, что воздушное судно был сбито ракетой с земли, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Трансляция велась на сайте американского минобороны.

«Согласно нашим предварительным оценкам, Пригожин, скорее всего, ушел из жизни», — сообщил Райдер на брифинге.

Однако, по его словам, «ничто не указывает на то, что самолет сбила с земли ракета «земля-воздух».

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс МоскваСанкт-Петербург.

В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин числился среди пассажиров на борту самолета.

По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

Ранее Илон Маск прокомментировал падение самолета Евгения Пригожина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях