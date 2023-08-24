Пентагон прокомментировал крушение самолета в Тверской области

Министерство обороны США считает, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вероятнее всего, скончался в результате падения самолета в Тверской области, но не видят подтверждений сообщениям, что воздушное судно был сбито ракетой с земли, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Трансляция велась на сайте американского минобороны.

«Согласно нашим предварительным оценкам, Пригожин, скорее всего, ушел из жизни», — сообщил Райдер на брифинге.

Однако, по его словам, «ничто не указывает на то, что самолет сбила с земли ракета «земля-воздух».

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург.

В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин числился среди пассажиров на борту самолета.

По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

Ранее Илон Маск прокомментировал падение самолета Евгения Пригожина.