В Госдепе отреагировали на расширение БРИКС

Соединенные Штаты предлагают другим странам самим выбирать себе партнеров и альянсы, с которыми они захотят сотрудничать. Об этом в интервью РИА Новости рассказал официальный представитель американского Госдепартамента, пожелавший остаться анонимным.

«Государства сами могут выбирать партнеров и объединения, с которыми они будут сотрудничать», — говорится в публикации.

В свою очередь, администрация США продолжит работать со своими союзниками и партнерами в рамках двухсторонних, региональных и международных форумов в целях укрепления всеобщего процветания и поддержки, а также поддержки глобального мира и безопасности, сказал дипломат.

Саммит БРИКС проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. На мероприятие приглашен российский президент Владимир Путин, ордер на чей арест ранее выдал Международный уголовный суд. Претория как могла пыталась избежать сложного положения, то предлагая перенести саммит в Китай, то приглашая главу российского МИД Сергея Лаврова вместо Путина. Президент ЮАР Сирил Рамафоса уверен, что арест президента РФ «означает войну». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По завершении саммита БРИКС пополнился шестью странами. Это Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ (изначально в БРИКС состояли Бразилия, Россия, Индия Китай, ЮАР).

Ранее политолог рассказал о роли России в усилении позиции БРИКС.