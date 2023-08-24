В ООН сравнили Украину с «Исламским государством»*

Действия властей Украины похожи на методы запрещенного в РФ «Исламского государства» (организация запрещена в России), считает российский постпред при ООН Василий Небензя, передает ТАСС. По его словам, никто больше в мире не будет гордиться нападением на мирных жителей.

«А какое еще государство, кроме небезызвестного исламского, открыто продвигает террористические методы в качестве государственной политики? Гордится атаками и покушениями на мирных граждан, их использованием втемную в качестве смертников, шантажирует их через мошеннические киберсхемы, заставляя совершать преступления в своей стране? Много ли в мире таких государств?» — отметил Небензя на заседании СБ ООН.

Он добавил, что украинское руководство не только радуется терактам, но и проводит политику против канонической православной церкви. Небензя подчеркнул, что идут гонения верующих и священнослужителей Украинской православной церкви.

«Запрещается каноническая церковь, у которой отбирают храмы, приходы и монастыри, оскверняют святыни и преследуют духовенство за его веру и убеждения», — заключил постпред России.

Ранее действия властей Украины назвали реальной угрозой для всего мира.