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Путин встретился в Кремле с врио главы Херсонской области Сальдо

Путин проводит встречу с врио главы Херсонской области Сальдо в Кремле

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Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Российский президент Владимир Путин встретился в Кремле с временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо. Об этом информирует пресс-служба президента.

Согласно информации пресс-службы, они обсудят вопросы завершения ликвидации последствий аварии на Каховской плотине.

Несколькими часами ранее Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. Врио главы ДНР заявил, что ситуация в республике остается сложной, но контролируемой. По его словам, регион готов к проведению выборов в сентябре.

Накануне Путин положительно оценил работу врио главы Луганской народной республики Леонида Пасечника.

Ранее Путин назвал главные проблемы в новых регионах России.

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