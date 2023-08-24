Путин встретился в Кремле с врио главы Херсонской области Сальдо

Российский президент Владимир Путин встретился в Кремле с временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо. Об этом информирует пресс-служба президента.

Согласно информации пресс-службы, они обсудят вопросы завершения ликвидации последствий аварии на Каховской плотине.

Несколькими часами ранее Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. Врио главы ДНР заявил, что ситуация в республике остается сложной, но контролируемой. По его словам, регион готов к проведению выборов в сентябре.

Накануне Путин положительно оценил работу врио главы Луганской народной республики Леонида Пасечника.

Ранее Путин назвал главные проблемы в новых регионах России.