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Бразилия пообещала первой поддержать мирные переговоры РФ и Украины

Лула да Силва: Бразилия одной из первых поддержит мирные переговоры РФ и Украины

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Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва написал в соцсети X (бывший Twitter), что его страна одной из первых поддержит мирные переговоры между Россией и Украиной и признает их.

«В день, когда Россия и Украина захотят обсудить мир, Бразилия будет одной из первых, кто его признает», — написал он.

До этого президент Бразилии на открытой пленарной сессии БРИКС заявил, что страна готова присоединиться к мерам, которые могут способствовать прекращению огня на Украине, а также к справедливому и прочному миру.

Также Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что межгосударственное объединение БРИКС не намерено соперничать и противопоставлять себя G7 и G20. Кроме этого, он заявил, что страны должны выделять деньги на борьбу с голодом, а не на войну.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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