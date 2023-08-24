Бразилия пообещала первой поддержать мирные переговоры РФ и Украины

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва написал в соцсети X (бывший Twitter), что его страна одной из первых поддержит мирные переговоры между Россией и Украиной и признает их.

«В день, когда Россия и Украина захотят обсудить мир, Бразилия будет одной из первых, кто его признает», — написал он.

До этого президент Бразилии на открытой пленарной сессии БРИКС заявил, что страна готова присоединиться к мерам, которые могут способствовать прекращению огня на Украине, а также к справедливому и прочному миру.

Также Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что межгосударственное объединение БРИКС не намерено соперничать и противопоставлять себя G7 и G20. Кроме этого, он заявил, что страны должны выделять деньги на борьбу с голодом, а не на войну.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.