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Прокурор в США предложила начать разбирательство по делу Трампа 23 октября

Прокурор в штате Джорджия предложила начать разбирательство по делу Трампа 23 октября

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Sam Wolfe/Reuters

Прокурор в штате Джорджия предложила начать разбирательство по делу экс-президента Дональда Трампа 23 октября. Об этом сообщает ТАСС.

«Штат Джорджия в лице окружного прокурора Фэнни Уиллис просит назначить начало рассмотрения дела в суде на 23 октября, в период следующей судебной сессии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Трамп 24 августа намерен явиться в тюрьму округа Фултон штата Джорджия. Отмечается, что бывший американский президент планирует в четверг сдаться администрации тюрьмы и пройти там все необходимые процедуры. Эта дата была назначена во время переговоров Трампа и его защитников с окружной прокуратурой о внесении залога и об условиях освобождения.

До этого сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп договорился об освобождении под залог по уголовному делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Договоренность была достигнута после явки Трампа в суд и встречи его адвокатов с представителями офиса окружного прокурора округа Фултон. По условиям договора, бывший американский президент должен будет внести $200 тысяч. Он может внести сумму наличными или через поручительство.

Отмечается, что Трамп по-прежнему должен будет явиться в суд.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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