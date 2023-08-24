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Путину доложили о начале расследования падения самолета Пригожина

Путин: Бастрыкин доложил о начале расследования падения самолета Пригожина

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин сообщил, что председатель следственного комитета страны Александр Бастрыкин доложил ему о начале расследования падения частного самолета, на борту которого мог находиться основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом он заявил в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, передает РИА Новости.

«Но, что точно совершенно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель следственного комитета, они начали уже предварительное расследование этого происшествия и оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца», — сказал Путин, подчеркнув, что у него нет в этом никаких сомнений, и добавил, что нужно дождаться, что в ближайшее время скажут следователи.

В ходе встречи с Пушилиным президент также заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» был человеком со сложной судьбой и талантливым бизнесменом, с которым он был знаком с 90-ых.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс МоскваСанкт-Петербург.

В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин числился среди пассажиров на борту самолета. По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

Ранее была описана версия о бомбе в самолете Пригожина.

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