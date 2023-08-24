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Путин высоко оценил деятельность ЧВК «Вагнер»

Путин: «Вагнер» внес весомый вклад в борьбе с нацизмом на Украине

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным в Кремле заявил, что частная военная компания «Вагнер» внесла большой вклад в борьбе с нацизмом на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Глава государства сообщил, что, согласно предварительным данным, в упавшем накануне вечером под Тверью самолете находились сотрудники данной ЧВК.

«Это люди, которые внесли существенный вклад в <...> дело борьбы с неонацистским режимом на Украине», — отметил российский лидер.

Он пообещал никогда не забывать об этом.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс МоскваСанкт-Петербург.

В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин числился среди пассажиров на борту самолета.

По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

Ранее Путин выразил соболезнования близким скончавшихся в авиакатастрофе под Тверью.

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