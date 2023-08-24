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Небензя заявил о «настоящей тоталитарной диктатуре» на Украине

Небензя заявил об укреплении тоталитарной диктатуры на Украине

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РИА «Новости»/Depositphotos

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время своего выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что на Украине с каждым днем укрепляется настоящая тоталитарная диктатура, передает ТАСС.

«Чем же может похвастаться сегодняшняя Украина? Безусловно, главное «достижение» — это укрепляющаяся с каждым днем настоящая тоталитарная диктатура ...», — сказал Небензя.

По словам российского дипломата, на Украине запрещено инакомыслие, история страны переписывается, а героизация нацизма и «восхваление приспешников Гитлера» вошли в государственную политику.

Ранее Василий Небензя заявил, что Мониторинговая миссия ООН на Украине, предоставляющая информацию о ситуации в стране секретариату организации, является ангажированной и фактически находится под контролем Киева.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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