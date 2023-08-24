Премьер Эстонии Каллас заявила, что не уйдет в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не собирается уходить в отставку из-за того, что ее муж ведет логистический бизнес в России. Об этом она сообщила в интервью изданию Delfi.

«Оппозиция делает свое дело — она, конечно, чует кровь, да? Шакалы тут же примчались. Я не вижу причин для своей отставки. Я не сделала ничего плохого. Мой муж не сделал ничего плохого», — сказала Каллас.

Ранее Каллас на фоне скандала вокруг бизнес-деятельности ее мужа Арво Халлика, заявила, что почти ничего не знала о бизнесе супруга в России. По словам Каллас, она была в курсе того, что у мужа есть миноритарная доля в логистической компании, которая на данный момент предоставляет свои услуги лишь одной эстонской фирме, уже сворачивающей производственную деятельность в РФ.

Премьер Эстонии попала в скандал из-за появления в СМИ информации о том, что транспортная компания Stark Logistics продолжает работать с Россией. Речь идет о фирме, которая частично принадлежит супругу премьера. При этом сама Каллас настаивает, что ее муж не имеет никаких контактов с российскими компаниями. Более того, премьер требует схожей позиции от всех эстонских предприятий на фоне продолжения конфликта на Украине.

Ранее в Эстонии депутаты заговорили о возможной отставке премьера Каллас.