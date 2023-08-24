ООН выразила беспокойство атаками украинских БПЛА на города России

ООН встревожена обстрелами российской приграничной территории и атаками беспилотников по российским городам, заявила заместитель генерального секретаря Организация Объединенных Наций по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло в ходе заседания Совета Безопасности.

«Атаки в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры <...> не оправданы и строго запрещены международным правом», — подчеркнула она.

По словам Дикарло, в ООН взволнованы вероятным воздействием на гражданских лиц обстрелов российских приграничных населенных пунктов и атаками беспилотников на Москву.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО был сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй попал в строящееся здание в «Москва-Сити». Вскоре глава, сославшись на сведения Минобороны России, пояснил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что целью атак беспилотников в районе башен «Москва-Сити» было влияние на настроения в обществе.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.