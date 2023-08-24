В ООН сообщили о работе по обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ

ООН продолжает вести работу по обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из России. Об этом заявил журналистам генсек международной организации Антониу Гутерриш на полях саммита БРИКС в ЮАР, передает ТАСС.

Он рассказал, что ООН уже сделала многое для организации экспорта российского продовольствия и удобрений. Гутерриш отметил, что по-прежнему есть нерешенные вопросы, при этом он подчеркнул, что «многие вещи уже сделаны».

«Мы работаем над решением остающихся вопросов», — сказал он и добавил, что приостановка черноморской зерновой инициативы не помогает ООН в их решении.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что 24 августа встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем, чтобы обсудить тему зерна.

Ранее сообщалось, что в Турции рассчитывают на возобновление зерновой сделки после визита турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана в Киев и Москву.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.