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Генсек ООН призвал к реформам СБ ООН и Бреттон-Вудской финансовой системы

Гутерриш на саммите БРИКС призвал к реформам СБ ООН и Бреттон-Вудской системы

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе саммита БРИКС заявил о необходимости реформ Совета Безопасности ООН и Бреттон-Вудской финансовой системы. Его слова передает ТАСС.

По мнению генсека, в настоящее время большинство структур глобального управления были основаны после Второй мировой войны, когда многие африканские государства находились под управлением колониальных держав и, следовательно, «живут вчерашним днем».

«Это особенно относится к Совету Безопасности ООН и Бреттон-Вудским институтам», — пояснил Гутерриш.

В качестве актуализации вышесказанных институтов, он предложил провести в них реформы.

Отмечается, что генсекретарь Организации Объединенных Наций впервые принимает участие в саммите БРИКС.

Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. На мероприятие приглашен российский президент Владимир Путин, ордер на чей арест ранее выдал Международный уголовный суд. Претория как могла пыталась избежать сложного положения, то предлагая перенести саммит в Китай, то приглашая главу российского МИД Сергея Лаврова вместо Путина. Президент ЮАР Сирил Рамафоса уверен, что арест президента РФ «означает войну». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН заявили, что организации предстоит дать оценку расширению БРИКС.

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